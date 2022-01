Vaccino e allergie, i ringraziamenti di una lettrice agli operatori sanitari del Borea per il sostegno ricevuto

"Mi chiamo Graziella e vorrei ringraziare l'infettivologo dottor Cenderello è l'anestesista dottor Parigi per essermi stati vicino in occasione della vaccinazione anti-covid, essendo un soggetto allergico avevo paura di fare il vaccino. Il dottor Cendarello mi ha convinto con motivazioni del tutto ragionevoli e il dottor Parigi mi ha assistito per l'evenienza di eventuali complicanze. Non è successo nulla di quanto temevo. Sono soddisfatta e invito tutti a vaccinarsi per poter presto sconfiggere questo maledetto virus. Ringrazio in modo particolare anche la dottoressa Rossi Maddalena per avermi convinto a informarmi sul vaccino.

Graziella, lì Costarainera".