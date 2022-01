Calcio: la Lega ufficializza il nuovo calendario di Serie D: il derby in trasferta slitta al 14 aprile. Termine campionato invariato al 15 maggio

LND ha ufficializzato il nuovo calendario del campionato che, teoricamente, ripartirà da domenica 23 gennaio. La Sanremese farà visita ad RG Ticino e, per il momento, la partita dovrebbe disputarsi ma così non sarà per altre sette partite. Il calendario dei recuperi quindi tornerà ad allungarsi.

Con il nuovo programma, sono stati aggiunti tre turni infrasettimanali e proprio il derby Imperia-Sanremese slitterà a giovedì 14 aprile 2022.

Ecco il calendario dei biancoazzurri:

Giornata 1 (and. 19.09.21) CARONNESE - SANREMESE (rit.30.01.22)

Giornata 2 (and. 26.09.21) SANREMESE – VADO (rit.02.02.22)

Giornata 3 (and. 3.10.21) PDHAE - SANREMESE (rit.06.02.22)

Giornata 4 (and. 6.10.21) SANREMESE – CASALE (rit. 13.02.22)

Giornata 5 (and. 10.10.21) FOSSANO - SANREMESE (rit. 16.02.22)

Giornata 6 (and.17.10.21) SANREMESE – SALUZZO (rit. 20.02.22)

Giornata 7 (and. 20.10.21) GOZZANO – SANREMESE (rit. 27.02.22)

Giornata 8 (and. 24.10.21) SANREMESE – LAVAGNESE (rit. 06.03.22)

Giornata 9 (and. 31.10. 21) CHIERI – SANREMESE (rit. 13.03.22)

Giornata 10 (and. 7.11.21) SANREMESE – NOVARA (rit. 27.03.22)

Giornata 11 (and.14.11.21) ASTI – SANREMESE (rit. 30.03.22)

Giornata 12 (and. 21.11.21) SANREMESE – BORGOSESIA (rit. (03.04.22)

Giornata 13 (and. 28.11.21) VARESE – SANREMESE (rit. 10.04.22)

Giornata 14 (and.5.12.21) SANREMESE – IMPERIA (rit. 14.04.22)

Giornata 15 (and. 8.12.21) BRA – SANREMESE (rit. 24.04.22)

Giornata 16 (and. 12.12.21) SANREMESE – LIGORNA (rit. 27.04.22)

Giornata 17 (and.19.12.21) SESTRI LEVANTE – SANREMESE (rit. 01.05.22)

Giornata 18 (and.22.12.21)SANREMESE - DERTHONA (rit. 08.05.22)

Giornata 19 (and.23.01.22) RG TICINO – SANREMESE (rit.15.05.22)

Gli orari delle partite saranno:

inizio ore 15:00 dal 19.09.2021 al 24.10.2021 (compreso)

inizio ore 14:30 dal 31.10.2021 al 20.03.2022 (compreso)

inizio ore 15:00 dal 27.03.2022 all’ 01.05.2022 (compreso)

inizio ore 16:00 dall’ 08.05.2022