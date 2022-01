Si rafforza l’assistenza per il lavoro transfrontaliero e la tutela individuale Inca Cgil

Per fare fronte alle crescenti esigenze dei 6.000 tra lavoratrici e lavoratori frontalieri che ogni giorno attraversano la frontiera per lavorare nel Principato di Monaco ed in Costa Azzurra, e l’assistenza delle pensionate e pensionati, la Cgil e il patronato Inca hanno consolidato e rafforzato la propria presenza, garantendo nuove e più frequenti permanenze nelle sedi di prossimità.

In particolare, tra la Camera del lavoro di Imperia, l’Inca France ed il dipartimento internazionale della Cgil, si è raggiunta un’intesa che prevede la copertura per tutti i giorni della settimana nelle sedi di Nizza (presso la sede Inca France), Mentone (presso la sede della Confederation General du Travail-Cgt), Monaco (presso la sede dell’ Union syndacale Monegasque Usm) e Ventimiglia (presso la sede Cgil).

Nello specifico:

Nizza: lunedì, mercoledì, e giovedì 9:30-12:30 e 14:30-17:30

Monaco: martedì 9-12 e 13-17

Mentone: venerdì 9-12 e 13-17

Ventimiglia: venerdì 9-12 e 13-17