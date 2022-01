Hub vaccinale di Taggia ai privati: Rifondazione "Decisione politica con in ballo un fiume di soldi"

“Con decisione repentina, ancora una volta presa in modo dispotico dalla Regione, si è disposta di fatto la privatizzazione del servizio vaccinale nell'Hub di Taggia”.

Interviene così il circolo di Rifondazione ‘Valeria Faraldi’ di Sanremo e Taggia, a seguito della notizia pubblicata oggi dal nostro giornale (QUI). “Ci chiediamo dove siano finiti gli eroi declamati dal mondo politico che ci amministra. Dopo che lo sforzo maggiore, in termini di numeri e persone, e stato realizzato ora si privatizza. Una decisione presa senza, non solo senza interpellare le lavoratrici ed i lavoratori Asl 1, ma neanche avvisarli dell'operazione in atto. Il silenzio della Dirigenza Asl 1 è disarmante. Ciò fa intendere che la decisione sia squisitamente politica con in ballo un fiume di soldi. Avevano già preparato il campo ai privati abbassando di netto la paga oraria dei paramedici in forza ad Asl 1”.

“Ricordiamo che medici, infermieri della sanità pubblica della nostra provincia – termina Rifondazione - sono in assoluto i meno pagati in Italia. Sono gli stessi che, numeri alla mano, hanno subito l’ondata di Dicembre nel modo più massiccio di tutta Italia. Siamo la provincia, che in percentuale, versa più tributi alla Regione Liguria ricevendo meno servizi. Il mondo delle amministrazioni comunali, ovviamente, anche loro silenti obbedienti e sottomesse ai dettami della Regione. Il servizio, come al solito, sarà dato ad una cooperativa, che avrà una proprietà ed in quanto tale vi saranno lavoratrici e lavoratori, con contratti atipici, a tempo determinato, sottopagati, adeguandosi al ribasso dei diritti dei lavoratori ed al loro sfruttamento”.