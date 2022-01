L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 21 al 28 gennaio

ARIETE: Avrete un diavolo per capello al punto che basterà un nonnulla a farti scattare e, come se non bastasse, avrete centomila cose a cui pensare e concetti o preconcetti da ribaltare. Se c’è chi vi deve dei soldi non esitate a reclamarli e simultaneamente preventivate delle sorprese atte a lasciarvi stupefatti. Un incontro implicherà un chiarimento o lenirà un sottile tormento mentre intorno al 25 gennaio succederà qualcosa di impensato. Usate altresì le dovute precauzioni nei luoghi affollati.

TORO: I tentennamenti abbondano ma non agite d’impulso perché stavolta soltanto ascoltando i suggerimenti di chi vuole il vostro bene o quelli di un savio esperto risolverete un angustiante problema. Oltretutto avrete l’opportunità di rimediare ad un errore a patto di prendere immediatamente dei provvedimenti se l’inghippo riguardasse affetti, valute o salute. Un anzianotto o un figliolo andrà consolato e il look modificato mentre lo stress salirà alle stelle specie nel week end.

GEMELLI: Anche se vi si pizzica e stuzzica, pur facendovi rispettare, non inveite evitando di torturarvi per ciò che, prima o poi, per grazia stellare o umana, si risolverà. Avrete spesso l’impressione che talune persone procurino amarezza ma, in mezzo a tal marasma, zampilleranno gocce di gioia con le quali riempire il vuoto di quella malinconia che ogni tanto spadroneggia. Assurdità ed indignazioni invece sfioreranno ambulanti, ristoratori, commercianti ed agricoltori.

CANCRO: Un po’ di trambusto inquina l’atmosfera e far programmi a lunga scadenza non conviene poi, a forza di ascoltare diversi pareri, alla fine non saprete più a cosa credere e cosa fare riguardo una situazione dove di mezzo subentrano terze persone. Una cosa però è certa: che in tempi brevi dovrete compiere una scelta o accettare, pur se a malavoglia, una determinata condizione. Fattibili delle contiguità con legali o dottori e, causa il nervoso, una propensione a gastralgie o infiammazioni.

LEONE: Malgrado un tran tran di comune amministrazione navigherete egualmente in oceani di incertezze palesandovi inquieti, scarsamente ruggenti e talmente stufi di un penalizzante contesto dallo sbuffare ad intermittenza così come prossimamente rimarrete di marmellata dinanzi ad una scoperta inaspettata. Non cedete inoltre a ricatti morali e guardatevi dalle fandonie che vi verranno subdolamente raccontate. New spettanti il lavoro, gli affetti o un componente della famiglia.

VERGINE: Tra alti e bassi i giorni scorreranno freneticamente trascinandovi a domenica fiaccamente e con una gran voglia di tranquillità e di pace. L’opposizione di Giove potrebbe arrecare delle incognite, dimenticanze, sbagli in conteggi o comunicati strampalati. Occhio pure ai furtarelli o ai piccoli infortuni: insomma la prevenzione non sarà mai troppa in qualsiasi settore! Tra giovedì e lunedì succederanno accadimenti buffi o qualcheduno vi farà arrabbiare.

BILANCIA: Marte dissonante e le normative correnti costringono a rallentare il passo e a non strafare… Per il resto vi barcamenerete confidando in periodi migliori soprattutto se una questione impensierisce sottraendo quella botta di energia indispensabile per affrontare ogni giornata. In sovrappiù un componente del nucleo domestico abbisognerà di supporto mentre un uomo si comporterà falsamente. Un leggero malessere andrà accreditato alla tensione.

SCORPIONE: Con l’ultimo quarto di Luna che il 25 gennaio si forma nella vostra costellazione tribolerete a rinvenire un po’di tranquillità e così tra un problemino, un cambiamento di programma, un tormentone, giungerete a sabato con la testa nel pallone… Una femmina vi irriterà, qualcuno vi farà un dispetto, una delusione raffredderà il cuore e un acciacchino abbisognerà di un controllino. Delle imprudenze potrebbero comportare delle multe da pagare. Sabato incasinato.

SAGITTARIO: Avrete il vostro bel da fare per inquadrare una situazione traballante o una persona indisponente ma nel contempo gioirete per un responso oppure comincerete a sistemare eventuali pendenze. In amore può succedere di tutto: dalla fugace incomprensione all’incontro emozionante, dall’arrabbiatura alla riconciliazione mentre in materia finanziaria si tenterà di gabbarvi o presentarvi le cose in maniera distorta. Apprestavi altresì ad ormai vicini sospirati cambiamenti.

CAPRICORNO: Siete degli zucconi che non si arrendono dinanzi agli ostacoli e che lottano per veder riconosciuti dei diritti negati alla faccia del virus aleggiante e di un’economia penalizzante. Ciò vi rende merito anche perché a forza di insistere riuscirete in un intento o alleggerirete un fardello. In ambito affettivo per i single si apriranno inediti sipari mentre tra accoppiati tirerà aria di maretta. Un augurio o ritrovo tirerà su il bassino morale. Guasti ad aggeggi.

ACQUARIO: Avere una mente aperta va bene ma quando si tratta con degli idioti è impossibile far finta di niente e di stupidi ne incrocerete a iosa ma basta distanziarli o parlar loro chiaramente. Non da escludere dei corrucci per dei soldi, un amico o un parente. In prossimità del vostro compleanno organizzate un combino ristretto ma carino. Vi dovrete altresì adoperare per far funzionare un rapporto interpersonale. Bere tanta acqua tornerà utilissimo a chi soffre di fastidi renali.

PESCI: Malgrado Giove parteggi per voi spuntano egualmente dei problemini da risolvere celermente, delle crisi introspettive, dei contatti con mezzi intronati e il posticipo di un chiarimento che aspettavate tanto. Delle incombenze peseranno sul groppone, scamperete un guaio, un colloquio ringalluzzirà e un’informazione stupirà. Di soldini ne dovrete tirare fuori parecchi ma nel contempo un introito, pur se non esorbitante, renderà il portafoglio meno frignante.

