Imperia, il consiglio comunale respinge le osservazioni sul parcheggio ai Granatini. Scajola: “La democrazia crolla quando non si decide”

Il consiglio comunale respinge le osservazioni al progetto di parcheggio nell’area dei Granatini alla Foce di Porto Maurizio per la quale è in corso un muro contro muro tra Comune e proprietà che fa capo alla professoressa Caterina Garibbo Siri. La pratica illustrata dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica Giuseppe Fossati passa con 17 voti favorevoli, 3 contrari (Lanteri, Saluzzo e Savioli) e 3 astenuti (Gatti, La Monica e Gaggero), 11 consiglieri erano assenti.

All’opposizione si spacca Cambiamo: i consiglieri Luca Lanteri e Alessando Savioli votano contro, a differenza degli altri membri del gruppo, Davide La Monica e Gianfranco Gaggero che si sono astenuti. In chiusura di dibattito è intervenuto anche il sindaco Claudio Scajola che ha detto: “Sono convinto da sempre che la democrazia crolla quando non si decide, governare, per questa amministrazione significa prendere decisioni. Abbiamo preso questa citta in uno stato comatoso. Il motivo principale era l’incapacità di decidere anche per la composizione eterogenea delle coalizioni. La zona dei Granatini non era così, oltre ai due palazzi che la proprietà si sta dando da fare per sistemare, c’era una corte vuota, oggi nel degrado. Il Comune si è mosso per eliminare il degrado ma è rimasto tutto come prima, nonostante la nostra disponibilità. Le zone pedonali devono avere accanto un punto di fermata. Perseguiamo l’interesse pubblico”.

Le osservazioni, riconducibili a 4 macrotemi, sono state presentate tutte dalla proprietà stessa tramite lo studio legale Matteo Borello di Genova. In sintesi, la proprietà contesta la procedura di esproprio da parte del Comune (è in corso un contenzioso davanti al Tar Liguria), le conseguenze sulla viabilità che deriverebbero dalla realizzazione di un parcheggio, la compatibilità con il Piano di bacino contestualmente alla possibilità di realizzare nelle vicinanze un park alternativo per favorire, comunque, la fruizione delle spiagge della Foce. I legali propongono al proposito di realizzare, in alternativa, il parcheggio nei vicini Giardini Rosario “che, però - ha detto Fossati – sono vincolati”.

L’amministrazione, dunque, ha rigettato in toto il pacchetto di osservazioni. “Risulta fin troppo evidente -scrivono i legali della Garibbo Siri - che l'area scelta per la realizzazione del parcheggio pubblico è del tutto inidonea in ragione non solo delle effettive caratteristiche del sito, ma anche dell'incidenza negativa che tale opera rifletterebbe sul traffico locale, oltre che sotto i profili di sicurezza idraulica, sismica e antincendio”. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri di minoranza Roberto Saluzzo (Idt) che ha detto: “Pratica da approfondire, invece del parcheggio si faccia un Parco pubblico attrezzato” e Luca Lanteri (Cambiamo): “Siamo sulla strada sbagliata, il Piano regolatore è scaduto da tempo, occorre fare valutazioni diverse in base a quello che si vuole fare della città in senso turistico”. Per la maggioranza ha replicato, tra gli altri, Giovanni Montanaro (Imperia Insieme): “L’amministrazione Scajola ha già realizzato oltre 200 parcheggi”. Davide La Monica (Cambiamo): “Da liberale contesto lo strumento della espropriazione, si tratta di una pratica che va affrontata sia dal punto di vista giuridico che urbanistico, valutare se è il caso di realizzare un parcheggio nel bel mezzo della Foce, quella zona va, comunque, riqualificata”. Andrea Landolfi (Obiettivo Imperia): “La gente mi dice meno male che il Comune ha deciso di mettere mani a quello scempio”. Monica Gatti (Lega): “Esigenze di parcheggi ce ne sono ma bisogna farle convivere con altre emergenze”.