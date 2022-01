L’insegnamento poliedrico di Marco Fumagalli, il mondo della cultura a 360 gradi

In passato ci si riferiva spesso alla figura del tutor come ad una persona dotata di grande interesse e curiosità, informata e istruita nei più svariati campi del sapere umano. Questi elementi rivivono oggi nella figura di professionisti dell’insegnamento come Marco Fumagalli che, grazie al suo percorso poliedrico che lo ha portato dal liceo classico alla facoltà di ingegneria del politecnico di Torino, può vantare una cultura in continua crescita. È infatti la sua passione fondante, quella per lo studio stesso, che lo ha portato, nel corso del tempo, a mettere le sue conoscenze a disposizione degli studenti di tutte le età, dalla scuola dell’obbligo fino all’università e i corsi professionali.

Originario di Coggiola, Marco ha costruito la sua professione dedicandosi alle ripetizioni, dapprima solo in presenza e, successivamente, nel mondo online: “Non è stato facile partire – racconta Fumagalli – perché non venivo visto come un vero professionista dal momento che lavoravo in proprio e non all’interno di una struttura. La provincia però ha anche i suoi vantaggi e mi ha permesso di farmi conoscere”.

Ma l’attività di Marco non si ferma qua. I suoi hobby, in particolare i viaggi, si integrano perfettamente al suo percorso permettendogli di fare riprese educative nelle località che visita e condividerle successivamente con i suoi studenti: “A febbraio sarò a Siena – spiega – e sicuramente farò un video sulla cattedrale. Poi proseguirò visitando i borghi medievali circostanti e i luoghi di interesse artistico”. Video, consigli di lettura, continui corsi di aggiornamento su argomenti di nicchia rendono Marco Fumagalli un insegnante completo, moderno e sempre pronto a fare un passo in più per la buona riuscita dei suoi studenti.

Per contattare Marco e per informazioni:

Tel: 333 213 7801

Mail: marcofumagalliripetizioni@gmail.com

Sito: https://www.fumagallimarco.com/

Facebook: https://www.facebook.com/fumagalliripetizioni

Instagram: https://www.instagram.com/fumagalliripetizioni/