Ventimiglia: arrestato un libico che aveva picchiato la compagna a Roma, ora è in carcere a Sanremo

Stava fuggendo in Francia, attraverso il valico di Ventimiglia, dopo aver picchiato la compagna, in un bar di Roma. I fatti sono accaduti il 13 dicembre in un bar di via Nomentana nella capitale, dove la donna (una marocchina di 33 anni) aveva diverse ferite ed era sotto choc, dopo essere stata violentemente picchiata e abusata dal suo compagno.

L’uomo era fuggito e i Carabinieri romani hanno inserito nella banca dati delle forze di polizia una nota di rintraccio e, il 20 dicembre scorso l’uomo, di origini libiche, è stato fermato mentre tentata di attraversare la frontiera di Ventimiglia per dirigersi in Francia. Ora è in carcere a Sanremo.