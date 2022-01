Taggia: serie di controlli della Municipale per le normative Covid, nuovamente sanzionato il bar di via Aurelia

Anche gli agenti della Polizia Municipale di Taggia hanno accentuato i controlli di esercizi commerciali, bar e ristoranti per il rispetto delle normative anti Covid.

Nella giornata di ieri gli agenti hanno elevato alcune sanzioni nei locali e hanno controllato anche il noto bar di via Aurelia che, nei giorni scorsi era salito agli onori della cronaca, per un video pubblicato da uno dei titolari, nel corso di un controllo dei Carabinieri.

Ieri gli agenti della Municipale hanno elevato, nei loro confronti, sanzioni per il mancato utilizzo della mascherina e perché esercitano nel locale senza il green pass ‘rafforzato’, come previsto dalle normative. Per quanto riguarda la mascherina hanno confermato di avere un certificato medico che li esenta ma non lo hanno prodotto agli agenti, riservandosi di farlo nelle prossime ore in Comune.

Si tratta del secondo controllo eseguito in pochi giorni e ora i titolari rischiano, in caso di reiterazione del reato, una ordinanza di chiusura ‘cautelativa’ fino a un massimo di 5 giorni ma, la Prefettura può estenderla fino a un massimo di 30. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori controlli in tutto il Comune di Taggia.