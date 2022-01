Processo ai 'Furbetti del cartellino': la corte d'Appello conferma le assoluzioni per i dipendenti del Comune di Sanremo

Anche in questo caso per i giudici le prove raccolte non sono sufficienti a stabilire l’eventuale responsabilità degli imputati in merito ai reati di falso per l’utilizzo indebito dei cartellini e di truffa per l’allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro. La circostanza che un determinato impiegato si fosse fatto timbrare da altri il badge oppure fosse uscito, durante l’orario di servizio dal Comune, non integrerebbe quindi tali reati in quanto occorreva dimostrare che non si trovasse sul posto di lavoro oppure non svolgesse le relative mansioni di servizio.