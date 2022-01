Imperia, operai a lavoro per ripristinare i danni alla rete idrica sull'Incompiuta: si aggiunge un'altra rottura alla Galeazza (foto e video)

Operai e tecnici di Rivieracqua a lavoro stamani per riparare i danni alla rete idrica che si sono registrati negli ultimi giorni sulla strada Incompiuta, che collega Imperia a Diano Marina, in via Novaro e via Villebone.

Un' altra rottura della tubazione si è verificata nei pressi della Galeazza, poco prima di arrivare alla strada a mare. La conclusione dell'intervento è previsto per la giornata di oggi, ma non si esclude che ciò possa subire vista la complessità.

Come comunicato dall'azienda verranno eseguite delle manovre di rete per le quali non si escludono cali di pressione o interruzione del servizio in tutto il golfo dianese e parallelamente si potranno verificare fenomeni di diffusa opalescenza dell’acqua che andranno progressivamente a scomparire e non pregiudicheranno la potabilità.

Ieri sera si è svolto anche un sopralluogo dei vigili del fuoco che per motivi di sicurezza hanno chiuso il tratto di strada per permettere le operazioni e questa chiusura si aggiunge a quella già disposta dal comune di Diano Marina del tratto che dalla città degli aranci porta verso il capoluogo.