Ventimiglia: 'Il quotidiano in classe' al 'Fermi Polo Montale', una iniziativa per gli studenti dell'Istituto

L'Istituto ‘Fermi Polo Montale’ di Ventimiglia ha aderito per l'anno scolastico 2021/2022 al progetto ‘Il quotidiano in classe’, iniziativa promossa dall' Osservatorio permanente Giovani Editori che ha l’obiettivo di aiutare gli studenti di oggi a diventare non solo i lettori critici di domani in grado di riconoscere l’informazione di qualità dal resto dell’informazione, ma soprattutto cittadini più partecipi alla vita democratica del nostro Paese e dotati di un sempre più forte spirito critico e senso civico.

Accanto alla consueta consultazione giornaliera delle testate giornalistiche on line, che già avviene di prassi, preziosi punti di riferimento nell'ambito delle ‘instant news’ e dell'informazione locale specializzata, i ragazzi approfondiranno coi loro docenti alcuni temi di interesse e carattere nazionale presi dalle pagine dei quotidiani cartacei offerti nell'ambito del progetto e messi a disposizione delle singole classi gratuitamente.

"L'informazione corretta, sia locale che d'interesse nazionale condiviso, rappresenta un imprescindibile canale didattico contemporaneo - afferma la Dirigente Antonella Costanza - e specialmente in questo periodo storico è quanto mai fondamentale saper discernere le notizie in base a ragionamento e spirito critico, senza farsi prendere da umori ed emozioni che non trovano riscontro poi nella realtà quotidiana. La lettura in classe delle notizie, il dibattito, lo scambio argomentato sono non solo alla base della civile convivenza, ma danno la misura del livello di civiltà e di partecipazione attiva e consapevole di una comunità".