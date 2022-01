Vaccini: certificazione verde in scadenza, Asl1 apre le prenotazioni per l’utenza

Asl1 informa l'utenza che, se deve prenotare la terza dose di vaccino Covid19, o ha già un appuntamento nelle prossime settimane e vuole anticiparlo, o ha il green pass in scadenza, può prendere appuntamento per questo week end in Ospedale a Bordighera.



Ad oggi vi sono molti posti disponibili, pertanto si può procedere alla prenotazione con le seguenti modalità:



- prenotovaccino.regione.liguria.it

- numero verde 800 93 88 18 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18)

- sportello CUP o nelle farmacie che effettuano questo servizio.



Per chi ha il Green Pass in scadenza, ricordiamo che, una settimana prima della scadenza (requisito indispensabile) può sempre accedere senza appuntamento presso le seguenti sedi:



- Palasalute di Imperia, via Acquarone 9: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19. Sabato dalle 9 alle 14;

- Camporosso - PalaBigauda: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Martedì e giovedì dalle 9 alle 14. Sabato dalle 9 alle 14;

- Taggia (presso Stazione Ferroviaria) : dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. Sabato dalle 9 alle 14.



Si ricorda che dal 1° FEBBRAIO 2022 la durata del green pass vaccinale e del green pass da guarigione post vaccinazione sarà ridotta da 9 a 6 mesi, per tutti.

Ciò significa che per tutti coloro che hanno fatto la seconda dose di vaccino nel mese di luglio e nei mesi precedenti, dal 1°febbraio, la durata del green pass si ridurrà dai 9 mesi previsti in origine (270 giorni) a 6 mesi (180 giorni).

Inoltre, Asl1 rammenta all'utenza che per quanto concerne le vaccinazioni per la fascia 5-11 anni, è possibile effettuare la prenotazione sui consueti canali, al numero verde 800 938 818, presso le farmacie che effettuano il servizio CUP, sportelli CUP di Asl e Ospedali e rimane attiva la modalità di prenotazione online sul sito: http://prenotovaccino.regione.liguria.it.

Ecco le sedi interessate: