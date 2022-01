Sanremo: nel bilancio 2021 della Polizia Locale oltre 12 mila controlli anti covid con 332 violazioni. Biancheri: “Siamo la città più videosorvegliata d'Italia” (Video)

La Polizia Locale di Sanremo, come ogni anno, traccia il bilancio dell’attività svolta negli ultimi 12 mesi. Migliaia di interventi tra chiamate, segnalazioni e operazioni, oltre ai servizi svolti per il controllo dell’emergenza epidemiologica con oltre 12 mila controlli e 332 violazioni accertate.

Quasi raddoppiata la rimozione dei mezzi, +23% di incidenti sul territorio. Incrementate anche le violazioni stradali e le sanzioni: 165 persone segnalate per il ritiro della patente. Notevole l'incremento delle operazioni di polizia stradale.

Importante anche il dato delle sanzioni per abbandono o errato conferimento dei rifiuti: 1.578.

Il lavoro della Polizia Locale di Sanremo ha portato un incasso al Comune di 1 milioni 181 mila euro da violazioni al Codice della Strada, 135 mila euro da altre violazioni. Solo in materia di rifiuti oltre 100 mila euro.

I DATI

Sul territorio

Interventi du richiesta telefonica alla centrale operativa: 3.394

Per reclami ed esposti tramite U.R.P.: 394

Servizi di polizia stradale per manifestazioni: 114

Rimozione veicoli rottami - abbandonati: 168

Esecuzione ed emissione ordinanze stradali per viabilità temporanea: 43

Allerta di Protezione Civile: 39

Ordinanze di Protezione Civile: 13

Denunce per violazioni edilizie / ambientali: 39

Servizi mercati su area pubblica: 97

Esecuzione T.S.O. / A.S.O.: 12

Emergenza epidemiologica

Servizi svolti su ordinanza Questura: 120

Numero giornate operatori impiegati servizi Questura: 584

Controlli eseguiti: 12.171

Violazioni accertate: 332

Ordinanze emesse in materia sanitari: 12

Polizia stradale

Indicenti stradali rilevati: 487

Incidenti stradali con ferito: 257

Incidenti stradali mortali: 3

Violazioni al Codice della Strada: 39.452

Rimozione veicoli in divieto: 1.713

Blocco del veicolo in divieto: 6

Veicoli sequestrati: 52

Veicoli sottoposti a fermo amministrativo: 34

Segnalazione alla Prefettura per sospensione della patente: 165

Punti decurtati sulle patenti: 5.149

Guida in stato di ebbrezza: 19

Sanzioni per omessa copertura assicurativa del veicolo: 416

Giuda senza patente: 22

Sanzione e rimozione aree invalidi: 103

Sicurezza urbana

Allontanamenti ed DL 47/17: 30

Verbali si sequestro venditori abusivi: 35

Pezzi sequestrati per vendita abusiva: 3.363

Numero giornate operatori in presidio sul territorio su ordinanza della Questura: 631

Videosorveglianza cittadina - telecamere in funzione: 261

Videosorveglianza cittadina - nuove telecamere: 109

Colonnine SOS pista ciclabile: 26

Polizia giudiziaria

Segnalazione di reato: 75

Persone denunciate a piede libero: 61

Riconsegna veicoli oggetto di furto riconsegnati: 12

Sequestri di sostanze stupefacenti: 6

Arresti in flagranza: 3

Attività amministrativa

Delibere / determinazioni dirigenziali: 207

Procedure per confisca e demolizione veicoli: 28

Intimazioni al recupero del veicolo: 28

Notifiche, accertamenti per tribunale, Prefettura, D.T.T., ecc.: 327

Procedure accesso atti: 674

Certificazioni idoneità alloggi: 28

Oggetti - documenti smarriti restituiti: 322

Rilascio contrassegni invalidi: 321

Ricorsi a verbali C.D.S.: 126

Ricorsi ad altri verbali amministrativi: 150

Ingiunzioni per sanzioni non pagate: 1.024

Verbalizzazioni amministrative

Regolamento edilizio: 62

Commercio / pubblici esercizi / mercati: 28

Regolamento dehors: 36

Rifiuti: 1.578

Veicoli abbandonati: 55

Violazioni normativa covid-19: 332

Polizia urbana: 64

Sicurezza urbana (Daspo urbano): 38

Violazione normativa caldaie: 285

Ubriachezza molesta: 8

Ordinanze ingiunzioni ex L. 689/81: 810

Violazioni demanio marittimo: 4

I dati sono stati illustrati questa mattina in Comune alla presenza del sindaco Alberto Biancheri e del presidente del consiglio comunale, Alessandro Il Grande. Il comando di Polizia Locale è stato rappresentato dal comandante Claudio Frattarola e dai vice Erika Biondi Zoccai e Fulvio Asconio.

“Quando abbiamo iniziato il nostro mandato il tema della sicurezza era molto sentito in città - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri - in questi otto anni abbiamo fatto un lavoro straordinario e dietro a questo lavoro ci sono le persone. Il presidente del consiglio comunale, Alessandro Il Grande, è stato fondamentale, senza il suo supporto quotidiano sarebbe stato molto più difficile arrivare a questi risultati. Grazie alla professionalità della nostra Polizia Locale. Sanremo è la città più sorvegliata d'Italia per telecamere in relazione agli abitanti. Dobbiamo rivendicare un percorso che è stato discusso per anni ma portato a termine da noi”.

“Stiamo affrontando un periodo molto difficile a livello finanziario, ma non abbiamo voluto indebolire l'organico della Polizia Locale - ha aggiunto il sindaco - abbiamo fatto delle scelte che hanno portato un valore aggiunto all'interno del comando. Vorrei chiudere il mio mandato potenziando la sicurezza stradale, anche con l'illuminazione, controlli sulla velocità e sui parcheggi selvaggi. Ricordiamo che siamo stati la prima città in provincia a introdurre lo 'street control', una scelta che non paga a livello elettorale, ma porta risultati”.

Regione Liguria, inoltre, ha riconosciuto 37 benemerenze per gli agenti della Polizia Locale che ha svolto numerosi servizi per il controllo delle norme anti covid.

Le interviste