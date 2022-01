L'Alberghiero di Arma di Taggia punta sulle eccellenze di Mentone e Montecarlo: una collaborazione con Mauro Colagreco, Ivan Artolli e Luca Coslovich

Metti un giorno a pranzo ad Arma di Taggia lo chef Mauro Colagreco, il direttore generale Ivan Artolli e il bartender Luca Coslovich. E' con queste tre eccellenze che l'Istituto Alberghiero E.Ruffini ha gettato le basi per una proficua collaborazione formativa rivolta ai suoi studenti.

Un incontro avvenuto pochi giorni fa su invito della dirigente dell'Istituto Ruffini Aicardi, Maria Grazia Blanco e accolto dai tre professionisti del mondo HoReCa (Hotellerie, Restaurant, Cafè). Tre storie differenti ma legate da un dettaglio: ognuno di loro ha studiato presso un istituto alberghiero.

Una formazione comune per tre storie eccezionali. Mauro Colagreco, è il proprietario del ristorante Mirazur di Mentone, tre stelle Michelin. Nel 2019 ha conquistato il primo posto nella prestigiosa classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo, secondo il magazine Restaurant. L'anno scorso è stato tra i super ospiti della finalissima di Masterchef Italia. Ivan Artolli, già Direttore Operativo della Rocco Forte Hotels, alla guida di 7 alberghi nel nord Europa e dal 2016 è direttore generale dell'Hotel de Paris a Montecarlo, uno degli alberghi di lusso più famosi al mondo dove storia, esclusività ed eccezionalità si incontrano in un solo luogo. Luca Coslovich uno dei più conosciuti bartender a livello internazionale tanto da ricevere nel 2018 l'Order of merit per aver portato il bartending italiano nel mondo. In quasi 40 anni di carriera ha collezionato esperienze lavorative in giro per il globo e oggi è punto di riferimento presso il Casinò di Monte-Carlo.

A questi tre professionisti l'istituto Alberghiero ha scelto di affidare i suoi studenti più meritevoli con stage formativi dedicati, per migliorare le competenze nei settori di sala, cucina e accoglienza turistica. Colagreco, Artolli e Coslovich hanno visitato l'Istituto di Arma di Taggia, dalle aule ai laboratori, incontrando i ragazzi e dimostrando grande cordialità. Una volta seduti a tavola, insieme alla dirigente Blanco e alla coordinatrice, la professoressa Barbara Antenucci, i tre ospiti hanno ascoltato con attenzione le presentazioni dei piatti preparati dagli studenti e presentati dettagliatamente in più lingue. E' stata l'occasione per saggiare il livello di preparazione raggiunto dagli studenti coordinati dai prof. Livio Revello e Stefano Sancassani.

"Per noi e i nostri ragazzi delle classi terze è stata un'occasione che ci riempie di orgoglio. Non capita tutti i giorni di poter ospitare nel nostro istituto tre professionisti di così alta caratura come Mauro Colagreco, Ivan Artolli e Luca Coslovich. Con loro abbiamo gettato le basi per una collaborazione importante nella quale crediamo fortemente. - ha sottolineato la dirigente Maria Grazia Blanco - Ci ha riempito il cuore d'orgoglio sentire le parole di elogio spese per il lavoro dei nostri ragazzi. I nostri ospiti si sono dimostrati entusiasti e hanno riconosciuto un alto livello di preparazione".