Corso Geometri-CAT ‘Costruzioni, Ambiente e Territorio’ di Ventimiglia: un percorso tecnico vincente grazie alle nuove strumentazioni adottate

La scelta del corso di studi Geometri-CAT si conferma vincente per chi è interessato ad applicare le competenze tecniche e scientifiche nella professione, per la risoluzione di problemi che spaziano dall’edilizia all'urbanistica, anche attraverso la sensibilità ai temi sociali.

"Nel corso degli ultimi anni scolastici - spiegano dalla scuola -, gli studenti del corso Geometri-CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), grazie all’attenzione dei docenti delle discipline di indirizzo Progettazione e Costruzioni, Rappresentazione Grafica, Topografia, Geopedologia, Economia ed Estimo, Cantiere e Sicurezza, stanno svolgendo un percorso interessantissimo, ricco di attività e laboratori all’avanguardia.

Dal disegno con il computer in 2D ed in 3D, che permette di realizzare rendering di edifici ed arredi al software BIM che integra vari aspetti delle discipline tecniche; dalle stazioni totali tradizionali a quelle più moderne, che permettono misurazioni precisissime anche senza il teodolite, al GPS professionale e il drone che permette di realizzare foto zenitali e video dall’alto, tanti sono gli strumenti della futura professione che gli studenti utilizzano durante il corso di studi.

Un contributo particolarmente importante è dato dagli Insegnanti Tecnico-Pratici, che in tante ore di laboratorio affiancano i docenti curricolari svolgendo esercitazioni e laboratori pratici che rendono più interessanti ed accattivanti gli argomenti trattati nelle discipline di Rappresentazione Grafica, Informatica, Chimica, Fisica, Progettazione, Topografia e Geopedologia: un team di insegnanti che svolgono con passione il proprio compito e che seguono con attenzione i tanti studenti che scelgono il corso Geometri CAT.

La Dirigente Scolastica Antonella Costanza promuove e sostiene le attività laboratoriali del corso Geometri CAT anche nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, al fine di far crescere i ragazzi non solo come studenti ma anche come persone, perché i laboratori proposti sono delle vere e proprie 'palestre' di vita, che insegnano ad analizzare, affrontare e risolvere problemi e simulazioni di casi professionali.

Il corso Geometri CAT dell’Istituto Fermi di Ventimiglia si conferma la scelta giusta per ragazzi svegli, interessati alla tecnologia, motivati ad acquisire non solo conoscenze ma competenze!

'Sapere e saper fare': ecco il motto del corso Geometri - CAT.

Il codice ministeriale per l’iscrizione è IMTD00101B - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO".