Coronavirus: oggi sono 144 i contagiati nel Principato di Monaco, 45 i ricoverati in ospedale

Sono stati 144 i positivi nelle ultime 24 ore nel Principato di Monaco, con il bilancio sanitario che si attesta quindi a 7.304 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Questa sera sono 45 le persone ricoverate in ospedale, dei quali 5 in terapia intensiva. Sono 117 i guariti con il numero totale dei guariti a 6708. Sono infine 389 le persone in sorveglia attiva.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state 73.381 le dosi somministrate mentre il 70% della popolazione residente ammissibile ha beneficiato dell’intero quadro vaccinale. E’ al 60% per tutte le fasce di età a partire dai 18 anni, supera l'80% tra i 55-64 anni e il 94% tra i 75 anni e oltre.