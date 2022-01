Ventimiglia: un nostro lettore torna sull'idea di sostituire la passerella 'Squarciafichi' con una strada

Un nostro lettore di Ventimiglia, Francesco, ci ha scritto per ribadire l’idea di sostituire la ex passerella ‘Squarciafichi’ con una strada a mare:

“Ha suscitato un certo consenso e interesse, magari non realizzabile subito per motivi di finanziamento o di interessi. Attualmente l'accesso al porto avviene solo tramite un tunnel insufficiente per carichi di un certo volume e peso come una barca o parti per un cantiere. Per aggirarlo occorre fare un percorso di guerra tramite stradine strette, vecchie e deboli incapaci di sopportare carichi molto pesanti, con curve strette a gomito e con poca altezza per carichi ingombranti in altezza, non è raro che un trasporto marittimo di uno scafo o di un motore superi i 500 quintali oppure 50 tonnellate. Inoltre, avendo un bel passaggio a mare, si alleggerirebbe il traffico anche a Ventimiglia fluidificando la sempre congestionata rotonda con riduzione di code e riducendo i pericoli di incidenti. Anche l’argine destro del lungo Roya, se ampliato, darebbe un altro sfogo e fluidità al traffico veloce al traffico che procede verso il lungomare o il centro senza passarvi dentro evitando le famose code cittadine. Se si vuole essere importanti occorre guardare in alto”.