Calcio: a Sanremo la Scuola Calcio Angelo Moroni prosegue nel rispetto delle misure anti Covid

Sotto la guida degli istruttori Daniele Capozucca, Tiziano Rodigari, Giorgio Toniolo e Mircea Vitan e la supervisione del responsabile Gabriele Giannini, la Scuola Calcio Angelo Moroni sta continuando la propria attività presso il campo sportivo Grammatica. Nel rispetto dei protocolli federali imposti per prevenire il contagio da Covid-19, la Sanremese Calcio e la Virtus Sanremo hanno deciso di proseguire con gli allenamenti per permettere ai bambini (leve 2014-2015-2016) di continuare a fare sport in maniera regolare.