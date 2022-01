Imperia, in consiglio comunale le tariffe Imu: 13milioni e 300mila euro le entrate previste

Il gettito Imu previsto nel bilancio di previsione 2022 (non ancora approvato) del Comune di Imperia ammonta a 13 milioni e 300mila euro. La pratica in questione approda in consiglio comunale e sarà illustrata dall’assessore all’Amministrazione finanziaria della giunta Scajola Fabrizia Giribaldi nella seduta del parlamentino in programma domani sera a partire dalle 19.

Non sono previste variazioni delle tariffe rispetto agli scorsi anni. Per quanto riguarda le abitazioni principali classificate di lusso e inserite nelle categorie catastali A/1 (di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico o storici e relative pertinenze) il coefficiente applicato è lo 0,60% con 200 euro detrazione. Ai Fabbricati rurali ad uso strumentale lo 0,10%, fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici), ad eccezione della categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, l’1,06% e stessa percentuale per la voce ‘altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti’.

La Giribaldi porterà in approvazione anche una modifica al regolamento di riscossione della stessa imposta, in pratica un adeguamento alle disposizioni di legge. A fronte di una comproprietà, nel caso di pagamento da parte di uno dei comproprietari anche per gli altri, deve essere inoltrata comunicazione agli uffici comunali per evitare l’accertamento.

Con il saldo del 16 dicembre scorso, in Italia si sono versati 9,7 miliardi di euro per l’Imu, il cui gettito complessivo annuo risulta di 19,5 miliardi di euro. La cifra tiene conto dell’abolizione delle rate Imu, introdotte nel corso del 2021 per alcuni immobili individuati nei vari decreti per contrastare la pandemia.

Sono dati del rapporto Rapporto Imu 2021, elaborato dal servizio Uil 'Lavoro, Coesione e Territorio', il costo maggiore in valore assoluto per una seconda casa in Liguria si registra a Genova con una media annuale di 1.775 euro. Segue Savona con 1.443, La Spezia con 1.212 e infine, chiude la classifica la provincia di Imperia con 820 euro di media.