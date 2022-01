72° Festival di Sanremo: giornata di prove all'Ariston per Irama, La Rappresentante di Lista e Donatella Rettore con Ditonellapiaga (Foto)

L'obiettivo del nostro Tonino Bonomo ha catturato altri protagonisti del prossimo Festival di Sanremo.

Irama, La Rappresentante di Lista e Donatella Rettore con Ditonellapiaga sono stati oggi al Teatro Ariston per le consuete prove in vista della 'prima'. In serata, invece, l'arrivo di Rocco Hunt (impegnato la sera delle cover) e Ana Mena.

Tra l'hotel Globo e l'Ariston non si ferma mai la sfilata dei volti noti del 72° Festival di Sanremo.