Imperia: al centro Pastore il corso gratuito per la qualifica di 'Addetto ai servizi di spiaggia'

Un'altra opportunità di formazione gratuita al centro Pastore di Imperia, nel quadro del progetto finanziato dalla Regione “Garanzia Giovani” per ragazzi disoccupati e non iscritti a percorsi scolastici con età inferiore ai 30 anni. L’attività formativa proposta, per una durata di 130 ore che consentirà di conseguire il brevetto di Assistente Bagnanti, intende rispondere alle esigenze del settore balneare dove risulta fondamentale arricchire la professionalità dei futuri operatori condividendo buone prassi, accrescendo, oltre alle competenze specifiche e tecniche, la sensibilità e il rispetto dell’ambiente e l’attenzione al bagnante/cliente.

Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di frequenza e profitto. La figura professionale di riferimento è la 5.4.8.7.0 - Bagnini e professioni assimilate. Verranno rilasciati anche: attestato di frequenza di formazione dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo D.Lgs. 81/08, Formazione HACCP Reg. CE del 29/06/12, Primo Soccorso e BLSD.

Modalità di svolgimento: 130 ore in totale, divise tra 82 ore in presenza e 48 ore a distanza.

Sede di svolgimento ore d’aula: presso la sede di Imperia o di Ventimiglia a seconda della provenienza degli iscritti.

Numero massimo di partecipanti: sono previsti massimo 10 posti, per cui contattate il Centro Pastore ai riferimenti sotto indicati se interessati. Il corso verrà attivato con un minimo di 5 allievi.

Questa attività formativa permetterà di avvicinare il giovane al mondo del lavoro; si rivolge a persone dotate di buona capacità natatoria, che possano lavorare da maggio ad ottobre sulle spiagge sia nella fase preparatoria all’apertura della struttura balneare che in quella di assistenza diretta al bagnante durante la stagione, ma non solo, il corso prepara anche a svolgere molte altre mansioni tipiche della gestione degli stabilimenti balneari come quelle del cameriere o dell'addetto spiaggia.

Sulla base delle indicazioni delle imprese intervistate (stabilimenti balneari, ma anche villaggi, strutture turistiche e crocieristiche, strutture sportive, ecc...) l'allievo potrà candidarsi per collaborazioni o assunzioni con contratto subordinato, in somministrazione o apprendistato.





Per informazioni:

Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” Srl:

Ventimiglia - Via Hanbury 21 Tel. 0184/1760010

Imperia - Via Delbecchi 32 Tel. 0183/76231

www.centropastore.it Email: info@centropastore.it

Orario di segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30. Venerdì dalle 8:30 alle 13:30