Sanremo: torneo benefico al Circolo del Golf degli Ulivi, ricavato alla Lions Club International Foundation

Sul green del Circolo del Golf si sono sfidati 78 concorrenti grazie ai quali è stato possibile raccogliere la somma di 780 euro da destinare alla Fondazione Internazionale dei Lions Club. La fondazione è la risposta umanitaria ai bisogni della collettività in tutto il mondo, è un’organizzazione pubblica, non lucrativa, che ha lo scopo di promuovere il benessere sociale tramite una oculata gestione dei fondi ricevuti e di sostenere gli sforzi dei Lions club in tutto il mondo nel servizio delle comunità locali e internazionali.