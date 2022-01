Calcio: rinviata ancora Imperia-Saluzzo ma, con il nuovo protocollo, la ripresa non appare lontana

L’Imperia, e molte squadre del Girone A di Serie D, non torneranno in campo domenica 23 gennaio, data inizialmente fissata dalla Lega per la ripresa regolare dai campionati. La sfida tra i neroazzurri ed il Saluzzo, infatti, è stata ulteriormente rinviata a data da destinarsi come comunicato dal club imperiese.

L’ultima partita giocata è datata 22 dicembre 2021 (k.o. a Fossano), ormai un mese fa, ma la fine della pausa non appare così lontana grazie anche alla modifica del protocollo Return to Play. Una variazione auspicata già dal direttore generale Alfredo Bencardino, nei giorni scorsi, e che consentirà agli allenatori di avere giocatori disponibili in minor tempo.

Il nuovo protocollo, con la riduzione dei tempi della vista post covid, finalizzata alla ripresa dell'attività agonistica, è stato ufficialmente deliberato del ministero della Salute.

Per i campionati di interesse nazionale (Serie D ed Eccellenza per quanto concerne il calcio) la visita sarà prenotabile subito dopo la negativizzazione, mentre gli atleti dilettantistici dovranno aspettare solo sette giorni rispetto ai trenta del precedente protocollo (con forme lievi o asintomatiche da Sars-Cov2).

Gli atleti sopra i 40 anni dovranno attendere invece due settimane.