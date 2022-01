Imperia, disagi al traffico in zona Fondura: il Pd interpella il sindaco Scajola

Il Pd imperiese interpella il sindaco Claudio Scajola in merito ai disagi per la viabilità in zona Fondura a causa della ripresa dei lavori.

Il consigliere comunale Enrica Chiarini ha quindi presentato una richiesta di chiarimenti al primo cittadino.

Il testo del documento.



La sottoscritta consigliera comunale, considerato che nei giorni scorsi, dopo un periodo di sospensione fortemente voluto dai commercianti della zona, hanno ripreso nuovamente avvio i lavori in corso; considerato che tali lavori pubblici impediscono il transito dei veicoli; considerato, inoltre, che nella giornata del giovedì, per consentire lo svolgimento del mercato rionale, anche l'ultimo tratto di Via Cascione viene interdetto al traffico veicolare (tratto compreso tra l'uscita della Galleria Gastaldi e l'incrocio con l'Aurelia).



Vista quindi l'impossibilità, di fatto, di raggiungere le scuole di p.zza Mameli con conseguenti notevoli disagi per molte famiglie che non possono accompagnare i propri figli a scuola.



Con la presente chiede: se e quali provvedimenti codesta spettabile Amministrazione abbia intenzione di adottare o, nel caso non fosse stata studiata soluzione alcuna, di volersi attivare al più presto per risolvere tale problema.