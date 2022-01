Diano Marina, isole ecologiche seminterrate: dalla conferenza dei servizi arriva l'ok per le modifiche al progetto

Arriva l'ok dalla conferenza dei servizi indetta in merito alla variante del progetto relativo alle isole ecologiche seminterrate che sorgeranno sulla passeggiata a mare a Diano Marina.

Nello specifico gli enti sono dovuti riunire per valutare l'impatto ambientale e urbanistico in seguito alle modifiche dell'impianto n°2. Parere favorevole è stato espresso dal settore comunale di 'edilizia privata, urbanistica, demanio, dal dipartimento 'ambiente e protezione civile, settore difesa del suolo di Imperia' della Regione Liguria, dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Imperia, dalla Capitaneria di Porto imperiese, e dalla Soprintendenza che, però ha ribadito il rispetto delle prescrizioni già impartite per le altre isole ecologiche. Il progetto quindi è stato approvato e si potrà partire con i lavori.

L’affidamento è stato assegnato, dopo le relative procedure, alla ditta 'Nord Engineering Srl' con sede a Caraglio in provincia di Cuneo. Lo stanziamento, da parte del Comune, è di 150 mila euro. Quando vennero eseguiti i lavori di rifacimento del manto stradale della Via Aurelia e con il conseguente rifacimento della segnaletica orizzontale da parte dell’Anas, sono stati eliminati i parcheggi posti in parallelo all’asse stradale e le precedenti isole ecologiche non risultavano essere conformi, con quanto disciplinato dal codice della strada, sul fronte delle dimensioni minime e ciò avrebbe potuto provocare disagi alla circolazione. Ed è per questo che l'ente della città degli aranci ha ideato questa soluzione che a breve verrà concretizzata.