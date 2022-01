Pallamano: bella vittoria a Beausoleil (26-21) per la San Camillo Riviera Pallamano femminile

Vittoria in trasferta per la San Camillo Riviera Pallamano Imperia femminile nello scorso weekend a Beausoleil contro la locale formazione per 26-21.

"Il risultato non è mai stato in discussione - dice il dirigente Piero Torielli - dopo qualche settimana di soli allenamenti questa era la prima partita ufficiale ed era doveroso per la classifica iniziare con una vittoria e le ragazze sono state brave ad ottenerla".

Con questo successo il team del capoluogo consolida la prima posizione in classifica con quindici punti. "In verità con una maggiore concentrazione in fase realizzativa - commenta l'allenatore Antonella Maglio - il punteggio sarebbe stato in nostro favore più alto. Ora ci mettiamo subito al lavoro per preparare al meglio la gara casalinga di sabato prossimo contro il Nizza alle 18.30 al Palasancamillo".

Formazione: Sara Atzori (1 gol), Raffaella Broi (1), Alessia Moisello (3), Silvia Monaco (portiere), Alice Olivieri (5), Clara Pellicari, Marianna Polimeno, Giulia Repetto (7), Maria Traverso (8), Samira Wiedmann (1). Allenatore Maglio Antonella. Dirigente Piero Torielli.