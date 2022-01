Calcio: l'ex Sanremese Felice Tufano cerca la grande impresa contro la Juventus in Coppa Italia

L'ex difensore della Sanremese Felice Tufano sfiderà la Juventus all'Allianz Stadium per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Questa sera, in diretta su Canale 5 dalle ore 21, l'allenatore guiderà la Sampdoria, in un momento particolarmente complicato per i genovesi.

Tra l'esonero di D'Aversa e l'imminente ufficialità di Marco Giampaolo, l'interregno blucerchiato è stato affidato a Tufano già tecnico della squadra Primavera dalla scorsa stagione. E proprio per gli ottimi risultati ottenuti con le giovanili genovesi, non ultimo l'accesso alla fase playoff del campionato, il suo nome è sempre circolato tra i papabili per la panchina della Prima Squadra.

Tufano, una volta appesi gli scarpini al chiodo, è diventato allenatore del Savona poi Bragno, Castellettese, Solbiatese ed Alessandria prima di dedicarsi alle giovanili (tra le altre anche Parma, Juventus e Sassuolo) partendo proprio dalla Samp. Nella stagione 2011-12 è già alla guida della Primavera dove è tra gli artefici dell'esplosione di un certo Mauro Icardi.

Poi comincia a girare prima del ritorno a Bogliasco, alla Under 17, ed ora la grande chance, contro una sua ex. Chissà che un' impresa non lo porti alla ribalta, anche perchè quest'anno i tifosi doriani si sono abituati ai colpi di scena.

Da giocatore, Felice Tufano (classe 1963) è stato un buon difensore che ha costruito la sua carriera principalmente tra Serie C1 e Serie C2. Nella stagione 1986-87, ha indossato la casacca matuziana 31 volte firmando anche due reti.

La Sanremese arrivò penultima ma, a causa del fallimento, ripartì nel successivo campionato dalla Terza Categoria e Tufano andò al Campobasso.

'Sanre' e Tufano che si sono ritrovati lo scorso 13 agosto per l'amichevole, nel ritiro estivo, terminata 4-1 per i ragazzi di Andreoletti.