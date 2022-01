Coronavirus: tasso di positività invariato ma in provincia oggi più di mille contagi in più e sei morti

Nuova impennata di tamponi e di positivi in regione e nella nostra provincia (oltre 1.000), ma il tasso di positività rimane quasi invariato, in lieve di diminuzione rispetto alla giornata di ieri.

Sono stato ben 8.482 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 43.400 tamponi tra molecolari (6.530) e antigenici rapidi (36.870) registrati nelle ultime 24 ore, uno ogni 5,11 pari al 19,5%.

Nella nostra provincia si sono registrati 1.076 nuovi positivi, comunque il numero più basso della regione, visto che a Savona sono stati 1.342, a Genova 4.916 e a Spezia 1.102.

Stazionari i ricoveri, dobbiamo segnalare ben 20 morti in un lasso di tempo compreso tra il 14 gennaio e ieri. Di questi ben sei si sono registrati nella nostra provincia: un uomo di 55 anni e 5 donne di 56, 68, 81, 88 e 89 anni.

Tamponi processati con test molecolare: 2.116.587 (+6.530)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.846.508 (+36.870)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 232.283 (+8.482)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 56.265 (+2.056)

Casi per provincia di residenza

Imperia 7.072 (+175)

Savona 9.048 (+247)

Genova 29.511 (+1.152)

La Spezia 7.214 (+212)

Residenti fuori regione o estero 876 (+43)

Altro o in fase di verifica 2.544 (+237)

Totale 56.265 (+2.056)

Ospedalizzati: 768 (+2); 42 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 135 (-1); 6 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 114 (-3); 10 (+1) in terapia intensiva

San Martino 117 (+10); 6 (+1) in terapia intensiva

Galliera 131 (-9); 4 (-3) in terapia intensiva

Gaslini 23 (+4); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 151 (+4); 9 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 30 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 67 (-2); 6 (=) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 31.620 (+2.612)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 171.269 (+6.406)

Deceduti: 4.749 (+20).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.000 (+1)

Asl 2 - 2.025 (+85)

Asl 3 - 7.087 (+103)

Asl 4 - 893 (+5)

Asl 5 - 1.710 (+126)

Totale - 12.715 (+320)

Dati vaccinazioni 18/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.024.858

Somministrati: 3.042.717

Il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.