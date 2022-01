Sanremo: donna di 50 anni si suicida gettandosi dal terrazzo in via Martiri, indagini della Polizia

Una donna di circa 50 anni si è suicidata questa notte in via Martiri della Libertà a Sanremo. Il fatto è avvenuto nella popolosa via della città dei fiori e, sul posto, è prontamente intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza.

La donna, al momento dei soccorsi era ancora viva ed è stata portata in ospedale dove, purtroppo, ha cessato di vivere. Del caso si occupano gli agenti del Commissariato matuziano che, dai primi riscontri, hanno confermato l’ipotesi del suicidio. La donna viveva sola.