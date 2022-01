Imperia: gravidenza gemellare portata a termine con successo, i ringraziamenti di una neo mamma ai medici che l'hanno assistita

"Vorrei esprimere il mio sentito ringraziamento al reparto di ostetricia-ginecologia dell’ospedale di Imperia nel quale sono stata assistita nel programma di gravidanza gemellare.

L’ospedale di Imperia è uno dei pochi centri in Italia che, grazie al suo team medico e alle attrezzature disponibili, è considerato idoneo per le gravidanze gemellari ad alto rischio. La mia è stata una gravidanza gemellare monocoriale, che ha un elevato numero di possibili complicanze come la trasfusione feto-fetale e la discordanza di crescita tra i gemelli con conseguenze anche gravissime.

In considerazione proprio di questo rischio elevato di complicanze, sono stata monitorata mediante controlli ecografici settimanali eseguiti con grande professionalità e disponibilità e per questo vorrei ringraziare in particolare le Dott.sse Ambra Borgna e Chiara Boccherini, il Dott. Domenico Grimaldi e la Dott.ssa del Gaslini Pierangela De Biaso che supporta la struttura nel programma gemellare.

Un ringraziamento speciale alle Dottoresse che mi hanno seguita nelle visite di gravidanza patologica con grande competenza e umanità: Dott.ssa Lucia Penna mio punto di riferimento durante la gravidanza che ha anche eseguito il cesareo a 35 settimane e Dott.ssa Juljana Sema.

Christian e Lorenzo sono nati il 12 gennaio, stanno bene e sono i primi gemelli nati nel 2022 nella nostra provincia.

Grazie davvero di tutto cuore!

Romina Pintus".