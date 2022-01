Target con Ilaria Salerno |

Target: lo studio Verrando offre consulenze amministrative e immobiliari su misura per ogni esigenza

Da oltre quindici anni, il Ragionier Roberto Verrando esercita con professionalità, onestà e competenza la sua attività.

Roberto Verrando ed Ilaria Salerno

Lo studio Verrando, situato a Sanremo in Corso Imperatrice 5, offre consulenza immobiliare ed amministrativa. Inizialmente il ragionier Roberto Verrando operava semplicemente come agente immobiliare, successivamente dopo essere diventato amministratore di condominio di diversi immobili e dopo aver capito di avere una grande passione anche in questo campo, decide di offrire questo nuovo tipo di servizio ai suoi clienti. Attualmente sono più di cinquanta i condomini amministrati a Sanremo, Ospedaletti e Bordighera. Lo studio Verrando assiste i condòmini nella manutenzione e nella ristrutturazione dei loro immobili, garantendo efficacia e professionalità a seconda dei lavori che un cliente desidera fare. E’ facilmente accertabile la tempestività degli interventi, con un competente controllo della corretta esecuzione dei lavori e dell’operato degli artigiani, nonché della sollecita risposta alle richieste di informazioni avanzate dai vari condòmini. Lo staff specializzato dello studio fornisce prestazioni di ordinaria contabilità, tenuta dell’assemblea ordinaria annuale e di tutte le assemblee straordinarie necessarie, incasso delle quote individuali anche a domicilio e attuazione del deliberato assembleare. L’uso di un programma gestionale innovativo permette ai clienti di controllare in tempo reale la gestione del proprio condominio. L’assistenza ai proprietari immobiliari non riguarda solamente la compravendita ma anche le consulenze amministrative per i contratti d’affitto, valutazioni di immobili e normative abitative. Lo studio offre inoltre consulenze in merito a ipoteche, pignoramenti e usufrutto a prezzi altamente concorrenziali a Sanremo e in tutta la provincia di Imperia.

Ilaria Salerno

