Canoa: la Canottieri Sanremo comincia bene la stagione agonistica 2022 conquistando 4 titoli liguri indoor a Vado Ligure

Si sono svolti ieri a Vado Ligure, nel piazzale del centro commerciale Molo 844 dedicato alla decathlon, i primi campionati liguri di Canoa Kajak Indoor inseriti nel progetto Decathlon Challenge promosso dalla Fick in collaborazione con Decathlon.

Il progetto prevede una prima fase regionale portata avanti da comitato ligure che farà da qualifica per la prova di campionato italiano indoor previsto per il mese di febbraio a Roma sempre in collaborazione con Decathlon.

Due titoli liguri al femminile con Camilla Pompili nella categoria junior e Amanda Embriaco nella Paracanoa, e due al maschile con Samuele Siciliano nella categoria U23 e Luca Rossi nella categoria senior. Completano questi risultati l’argento e il bronzo nella categoria ragazzi Federico Martini e Nicolò Ravasio e il quarto e quinto posto di Francesco Bottini e Simone Tommasini mentre nella categoria U23 il bronzo e andato a Alessandro Martini e il 4 posto a Lorenzo Dragoni.

"Il decathlon challenge – spiega l’allenatrice della Canottieri Sanremo -, nonostante alla sua prima edizione, si è dimostrata un’ottima intuizione per dare continuità alla preparazione invernale dei canoisti che durante il periodo più freddo dell’anno non hanno in calendario competizioni… e uno stimolo per allenarsi e continuare a mantenere alta l’attenzione nei confronti della preparazione per le gare importanti della stagione estiva inoltre la possibilità di effettuare la prova in contemporanea e vedere la propria prestazione proiettata su uno schermo ha entusiasmato non solo i compagni di squadra ma anche chi, incuriosito, si e fermato a guardare! Ottima organizzazione del comitato ligure presieduto da Enrico Amabile”.