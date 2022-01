CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 16 gennaio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- SCREAM – ore 16.30 - 19.00 – 21.15 - di Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - con Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette – Horror/Thriller - "Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- AMERICA LATINA – ore 16.15 – 21.15 - di Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo - con Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba - Thriller - "Latina: paludi, bonifiche, centrali nucleari dismesse, umidità. Massimo Sisti è il titolare di uno studio dentistico che porta il suo nome. Professionale, gentile, pacato, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare: una villa immersa nella quiete e una famiglia che ama e che lo accompagna nello scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni. La moglie Alessandra e le figlie Laura e Ilenia (la prima adolescente, la seconda non ancora) sono la sua ragione di vita, la sua felicità, la ricompensa a un'esistenza improntata all'abnegazione e alla correttezza. È in questa primavera imperturbabile e calma che irrompe l'imprevedibile: un giorno come un altro Massimo scende in cantina e l'assurdo si impossessa della sua vita…”

Voto della critica: ****

- THE KING'S MAN – LE ORIGINI – ore 18.40 – di Matthew Vaughn - con Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander – Azione/Avventura/Commedia - "Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. Avrà così origine la prima agenzia di intelligence indipendente impegnata nella silenziosa difesa dell'umanità intera…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO – ore 15.45 - 17.00 - di Gianluca Leuzzi - con Luigi Calagna, Sofia Scalia, Michele Savoia, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "É un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All'evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane... persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie…”

Voto della critica: **

- SPIDER-MAN - NO WAY HOME – ore 18.10 – di Jon Watts - con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina - Azione - "Peter Parker, alias Spider-Man, parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ. Peter è determinato a godersi un po' di tempo libero e a non indossare il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente…”

Voto della critica: ***

- MATRIX RESURRECTIONS – ore 20.45 – di Lana Wachowski - con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff – Fantascienza/Azione - "In un mondo in cui esistono due distinte realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via per essere dentro o fuori Matrix, che è più forte, più sicura e più pericolosa di prima…”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- AMERICA LATINA – ore 16.30 - 20.45 - di Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo - con Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba - Thriller - "Latina: paludi, bonifiche, centrali nucleari dismesse, umidità. Massimo Sisti è il titolare di uno studio dentistico che porta il suo nome. Professionale, gentile, pacato, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare: una villa immersa nella quiete e una famiglia che ama e che lo accompagna nello scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni. La moglie Alessandra e le figlie Laura e Ilenia (la prima adolescente, la seconda non ancora) sono la sua ragione di vita, la sua felicità, la ricompensa a un'esistenza improntata all'abnegazione e alla correttezza. È in questa primavera imperturbabile e calma che irrompe l'imprevedibile: un giorno come un altro Massimo scende in cantina e l'assurdo si impossessa della sua vita…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO – ore 15.45 - di Gianluca Leuzzi - con Luigi Calagna, Sofia Scalia, Michele Savoia, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "É un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All'evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane... persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie…”

Voto della critica: **

- SCREAM – ore 17.00 - 21.00 - di Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - con Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette – Horror/Thriller - "Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- THE KING'S MAN – LE ORIGINI – ore 16.15 – di Matthew Vaughn - con Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander – Azione/Avventura/Commedia - "Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. Avrà così origine la prima agenzia di intelligence indipendente impegnata nella silenziosa difesa dell'umanità intera…”

Voto della critica: ***

- MATRIX RESURRECTIONS – ore 20.45 – di Lana Wachowski - con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff – Fantascienza/Azione - "In un mondo in cui esistono due distinte realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via per essere dentro o fuori Matrix, che è più forte, più sicura e più pericolosa di prima…”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- UNA FAMIGLIA VINCENTE - KING RICHARD – ore 16.30 - 20.45 - di Reinaldo Marcus Green - con Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Aunjanue Ellis, Tony Goldwyn – Sportivo/Biografico - "Spinto da una chiara visione del loro futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard ha un piano che porterà Venus e Serena Williams dalle strade di Compton in California, al palcoscenico mondiale, come icone leggendarie. Il film profondamente toccante, mostra il potere della famiglia, della perseveranza e dell'incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere l'impossibile e avere un impatto sul mondo…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL CAPO PERFETTO – ore 16.30 - 18.45 – 21.00 - di Fernando León de Aranoa - con Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha - Commedia - "Probabilmente i buoni capi di azienda non esistono. Il film si svolge all'interno e intorno alla fabbrica Blancos, dove tutte le cose devono essere sempre in equilibrio. Dopotutto, producono bilance di tutte le forme e dimensioni. Lì, il capo apparentemente benevolo, Blanco, sta preparando la sua forza lavoro per un'imminente ispezione da parte di un gruppo in visita alle imprese locali per selezionarne una per un premio prestigioso. Ma far sembrare un'azienda in equilibrio e meritevole di un premio, non è una cosa semplice soprattutto se il capo è incline ai disastri…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO – ore 16.00 - 17.15 - di Gianluca Leuzzi - con Luigi Calagna, Sofia Scalia, Michele Savoia, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "É un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All'evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane... persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie…”

Voto della critica: **

- THE KING'S MAN – LE ORIGINI – ore 18.45 - 21.00 – di Matthew Vaughn - con Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander – Azione/Avventura/Commedia - "Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. Avrà così origine la prima agenzia di intelligence indipendente impegnata nella silenziosa difesa dell'umanità intera…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- NOWHERE SPECIAL - UNA STORIA D'AMORE – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 – di Uberto Pasolini - con James Norton, Daniel Lamont, Eileen O'Higgins, Valerie O'Connor, Stella McCusker - Drammatico - "John, un lavavetri di trentaquattro anni, dedica la vita a crescere il figlio Michael di quattro anni, poiché la madre del bambino li ha lasciati subito dopo la nascita. La loro è una vita semplice, fatta di rituali quotidiani universali, una vita di completa dedizione e amore innocente che mostra la forza della loro relazione. John ha però davanti a sé pochi mesi di vita. Poiché non ha una famiglia a cui rivolgersi, trascorrerà i giorni che gli restano a cercarne una nuova, perfetta, a cui dare in adozione Michael, provando a proteggere il suo bambino dalla terribile realtà…”

Voto della critica: ****





