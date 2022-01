Domani ad Imperia la prima prova del Campionato Regionale assoluto e giovanile di Cross

Il Marathon Club Imperia domani organizza la prima prova del Campionato Regionale assoluto e giovanile.

L’importante manifestazione si svolgerà al Parco Urbano di Imperia su un tracciato di 2 km. completamente su terra battuta e prato preparato interamente dai volontari facenti parte del Marathon Club Imperia che commenta: “Una manifestazione che è motivo di orgoglio e di grande visibilità per l’intera Provincia”.

Le gare si svolgeranno a seconda delle categorie con diverse distanze. Gli assoluti saranno chiamati ad una gara di 10 km. e pertanto completeranno 5 giri del percorso molto tecnico ed impegnativo. Le partenze inizieranno proprio con questa gara alle ore 10.10 e saranno rispettate tutte le direttive della Federazione, comprese quelle relative al covid per le gare di questo tipo.

“Ringraziamo l’Amministrazione del Comune di Imperia per la fattiva collaborazione – spiega William Stua -, la Fidal Liguria con i suoi Giudici e tecnici che ci hanno accordato la fiducia per lo svolgimento di questo importante evento. Naturalmente si ringraziano anche tutti gli sponsor che per tutto l’anno ci sostengono e tutti i volontari che per parecchie giornate hanno collaborato a rendere invidiabile questo percorso praticamente in riva al mare.

Ricordiamo che anche domenica 23 gennaio 2022 saremmo impegnati sullo stesso percorso per organizzare anche il Campionato Regionale Master di Cross. Un grosso impegno in questi 15 giorni in particolare in questa particolare situazione Sociale, ma che ci dà una forte spinta per continuare anche con sacrifici su questa strada, per poter offrire la possibilità di correre, fare sport che in questi momenti è ancora più importante per il benessere della nostra persona”.



Le foto sono relative alla preparazione del percorso