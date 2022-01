Corso di specialista in ‘Terapia ricreativa’ per pazienti pediatrici: nessuna richiesta da Imperia. Ma c’è ancora tempo per iscriversi

C’è ancora tempo per i giovani imperiesi che lo volessero per iscriversi al corso di formazione in Play specialist’. “Sono pervenute una trentina di iscrizioni ma tutte dall’area genovese, ed è un peccato perché noi collaboriamo con tutte le Pediatrie”, dichiara Gloria Camurati, fondatrice e direttore dell’associazione ‘Il Porto dei piccoli’ dalla quale promana l’idea di una nuova figura professionale, riconosciuta per la prima volta in Italia dalla Regione Liguria, “che facilita – spiega la Camurati - il rapporto tra i giovani pazienti, le famiglie e il team sanitario durante il percorso della malattia. Portare il mare a tutti i bambini ricoverati in ospedale attraverso un percorso di gioco e conoscenza guidato da operatori e volontari formati con l’obiettivo primario di avvicinarli alla cultura del mare e del porto, distraendoli dalla malattia".

È questa è la mission de ‘Il Porto di piccoli’ Onlus, associazione nata nel 2005 da un’idea, appunto, di Gloria Camurati e che, partendo dall’Istituto Gaslini di Genova, ha coinvolto più di 10.000 bambini tra Liguria, Piemonte, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Roma e Malta, per far rete con le realtà locali e portare gioia e serenità a tutti i bimbi in terapia, anche dove il mare non c’è.

Il corso si rivolge a disoccupati, inoccupati e inattivi di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti in possesso di una laurea prioritariamente ad indirizzo psico-educativo, artistico sanitario (della riabilitazione) e prevede una durata di 600 ore, così suddivise: Modulo base, motivazione-orientamento e conoscenza di base (205 ore): Modulo professionalizzante (95 ore); Tirocinio curriculare (300 ore).

“Lo stage verrà svolto in affiancamento di Operatori Senior del Porto dei piccoli, presso le aziende, strutture sanitarie pediatriche, pubbliche o private e le strutture socio-sanitarie, con attività correlate ai servizi ed alle strutture nel cui ambito la figura professionale dell’operatore”, sottolinea Gloria Camurati.