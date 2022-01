Enrico Meini eletto segretario provinciale del partito fondato da Carlo Calenda 'Azione'

Quest’oggi ‘Azione’, il partito fondato da Carlo Calenda, ha eletto all'unanimità Enrico Meini quale segretario per la provincia di Imperia, affiancandogli un direttivo che è già stato convocato per la prossima settimana.



“In un territorio che ormai ogni anno Il Sole 24 Ore colloca in fondo alla classifica della qualità dell'azione amministrativa, ultima fra le province del Nord, è prioritario e non più rinviabile rompere un finto bipolarismo e promuovere una classe dirigente che porti in campo politico la propria esperienza e la propria formazione professionale – si spiega nel comunicato -. È l'inizio di un rinnovamento a cui la cittadinanza di certo risponderà con interesse e partecipazione”

Del direttivo sono stati chiamati a far parte Carlo Biancheri, consigliere comunale a Sanremo, Vicesegretario provinciale; Giampiero Alberti, Responsabile organizzativo; Mario Donato, Responsabile del Tesseramento; Duccio Guidi, Portavoce, addetto stampa e Responsabile Giustizia, Demografia e Migrazione; Matteo Augimeri, Responsabile comunicazione social; Mario Manni, Responsabile Enti locali; Flavio Ferrari, Responsabile Agricoltura, Aree interne e Piccoli comuni; Ornella Agnese, Responsabile Pari Opportunità. Paolo Puppo, Responsabile Salute e Sanità; Paola Guidetti, Responsabile Cultura e Turismo; Marco Maccario Responsabile Infrastrutture, Trasporti e Logistica; Mariano Damu, Responsabile Sicurezza e Legalità; Ginevra Ripa, Responsabile Professionisti e Lavoro autonomo; Tommaso Barberis, Responsabile Università e Ricerca; Paola Faravelli, Responsabile Innovazione; Claudio Foti, Responsabile Relazioni Industriali; Alessio Bosco, Responsabile Sport e Politiche giovanili; Desiree Negri, Responsabile Istruzione, Formazione, Giovani e Ambiente; Monica Ramella, Responsabile Imprese; Carlo Limonta, Responsabile Commercio; Anna Rosa Bianchi, Responsabile Politiche Sociali; Gianni Mandara, Responsabile Pubblica Amministrazione.