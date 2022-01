Coronavirus: numeri stazionari anche oggi in Liguria e in provincia dove ci sono 766 nuovi contagiati

Situazione stazionaria anche oggi nel classico bollettino quotidiano relativo al Covid, in regione e nella nostra provincia. Nuovi contagi e tasso di positività in linea con i numeri degli ultimi giorni.

In Liguria sono stati 5.835 i contagiati delle ultime 24 ore, su 33.258 tamponi effettuati, dei quali 6.286 molecolari e 26.972 antigenici rapidi, uno ogni 5,69 pari al 17,54%.

Nella nostra provincia sono 766 i nuovi positivi, mentre sono 924 quelli del savonese, 3.497 a Genova e 616 a Spezia. Stazionari anche i ricoverati mentre si registrano 9 morti in regione dei quali una donna di 92 anni all’ospedale di Bordighera.

Tamponi processati con test molecolare: 2.102.350 (+6.286)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.782.535 (+26.972)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 216.912 (+5.835)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 52.107 (+958)

Casi per provincia di residenza

Imperia 6.679 (+93)

Savona 8.390 (=)

Genova 27.058 (+163)

La Spezia 6.912 (-89)

Residenti fuori regione o estero 765 (+68)

Altro o in fase di verifica 2.303 (-187)

Totale 52.107 (+958)

Ospedalizzati: 731 (-3); 44 (+1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 137 (+3); 7 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 114 (-5); 10 (=) in terapia intensiva

San Martino 105 (-); 7 (=) in terapia intensiva

Galliera 133 (-1); 6 (=) in terapia intensiva

Gaslini 16 (-3); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 135 (+11); 8 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 26 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 65 (-4); 5 (=) in terapia intensiva

*34 non vaccinati, 10 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 26.113 (+2.150)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 160.081 (+4.868)

Deceduti: 4.724 (+9).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 756 (+294)

Asl 2 - 1.953 (+1)

Asl 3 - 6.973 (-5)

Asl 4 - 1.177 (+22)

Asl 5 - 1.587 (+51)

Totale - 12.446 (+363)

Dati vaccinazioni 15/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.024.801

Somministrati: 3.012.373

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.