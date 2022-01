Taggia: aperto il bando europeo per il futuro impianto di trattamento dei rifiuti della provincia di Imperia

Il 2021 per la Provincia di Imperia si è chiuso con l'apertura del bando di gara europeo per i lavori dell'impianto provinciale di trattamento di rifiuti che sarà costruito a Colli , nel comune di Taggia. Il bando oltre alla realizzazione dell'impianto prevede anche una discarica di servizio ma soprattutto la gestione gestione del servizio di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani.

Il valore di entrambe le partite è alto. La base d'asta è stata quantificata in 224.171.400 euro (Iva esclusa). La somma troverà copertura esclusivamente con i proventi derivanti dalla gestione del servizio, come previsto dall’istituto della finanza di progetto ad iniziativa privata e pertanto il presente atto non comporta impegno di spesa per la Provincia di Imperia. Il bando si divide in due prestazioni: quella principale, il servizio di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani, stimata per un importo di 336.118.581,00 euro; quella secondaria, ovvero, i lavori di costruzione dell’impianto di trattamento RSU e discarica di servizio si attestano su un importo di 60.050.000 euro.