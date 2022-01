Calcio: casi Covid nel gruppo-squadra della Sanremese, rinviato ancora il match contro Bra

La Lega Nazionale Dilettanti, ricevuta richiesta e relativa documentazione dal club matuziano, ha rinviato a data da destinarsi Bra-Sanremese.

Il recupero della 15° giornata, programmato per domenica 16 gennaio, vive il terzo rinvio: lo scorso 8 dicembre era stata la neve a bloccare le due squadre allo stadio 'Bravi', poi i casi - Covid rilevati nel gruppo squadra braidese mentre ora è la società biancoazzurra ad avanzare la richiesta. Il club, in una nota successiva, non ha specificato il numero di positivi.

Il comunicato della Lega:" Lo scrivente Dipartimento Interregionale comunica che, a seguito di richiesta inoltrata dalla Società Sanremese, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresì, del protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità Sanitarie, e considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19, per cause di forza maggiore la BRA-SANREMESE, 15° giornata di andata del Campionato di Serie D in programma domenica 16 gennaio 2022, è rinviata a data da destinarsi"

La ripresa ufficiale dei campionati è prevista per il week-end del 22-23 gennaio, dopo aver disputato i recuperi in questo periodo di pausa prolungata, ma appare in forte dubbio anche la data della ripartenza.