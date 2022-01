Calcio femminile. La giovane youtuber Amelie diventa ambassador della Sanremo Ladies e lancia una challenge alle ragazze biancazzurre (Video)

La giovanissima youtuber Amelie ha scelto ancora la Città dei Fiori e la Sanremo Ladies per realizzare l’ultimo dei suoi video virali. In un filmato dedicato al mondo dello sport e in particolare al calcio femminile, Amelie propone a quattro giocatrici delle Sanremo Ladies una crossbar challenge, la sfida per colpire la traversa.

“Avete dieci tiri a disposizione per prendere la traversa, chi farà più punti vincerà un Apple Watch” spiega Amelie alle ladies. Inizia così la sfida tra Sheila, Giorgia, Eleonora e Gaia delle Ladies. Un’occasione per far conoscere e appassionare le bambine al calcio, considerato troppo spesso uno sport prettamente maschile e per lanciare il futuro settore giovanile. Dopo dieci turni scattano i rigori per decretare la vincitrice tra Giorgia e Gaia, alla fine è Giorgia che conquista l’ambito premio. Il video in poche ore dalla pubblicazione ha raggiunto più di 10 mila visualizzazioni.

Le ragazze regalano anche la ambita maglietta numero 10 delle Sanremo Ladies alla bambina di 9 anni, baby star di Youtube, ora neo ambassador del settore giovanile femminile del Sanremo Ladies.

Era stato programmato un open day il 15 gennaio con anche la partecipazione di Amelie per iniziare a radunare le bambine sanremesi e non appassionate di calcio, ma la FIGC ha annullato tutte le attività giovanili fino al 31 gennaio per l’attuale situazione sanitaria. Appena possibile sarà riprogrammato.