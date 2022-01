Sabato 15 gennaio 'Open day' al Polo Tecnologico Imperiese

Il Polo Tecnologico Imperiese dopo l’esperienza di Olioliva schiera Sabato 15 Gennaio sia mattino che pomeriggio i suoi studenti e docenti nella proprie sedi del Polo formato da:

I.T.I. Istituto Tecnico Industriale “GALILEI” propone corsi con sezione Chimica e Materiali sezione Informatica e telecomunicazioni , e sezione Elettronica . https://www.polotecnologicoimperiese.edu.it/orientamento-polo/orientamento-in-ingresso/programma-open-day-iti-g-galilei/

IPSSC Istituto Professionale Servizi Sanitari e Commerciali “CALVI” https://www.polotecnologicoimperiese.edu.it/orientamento-polo/orientamento-in-ingresso/programma-open-day-ipssc-u-calvi/ propone l'innovativo e unico in provincia corso quinquennale di Servizi Commerciali indirizzo Web Community Manager per la gestione dell’azienda digitale e il commercio elettronico e il Corso Servizi per la Sanita’ e l'assistenza Sociale , che offre la possibilità di frequentare parallelamente, in accordo con ALISA Regione Liguria e ASL1 Imperiese, il Corso di Qualifica Professionale abilitante alla professione O.S.S. Operatore Socio Sanitario per gli studenti lavoratori o per il recupero degli anni scolastici, propone il Corso Serale Servizi Commerciali e quello sempre serale dei servizi per la Sanità e l’assistenza sociale

e per finire

l’Istituto Nautico A. Doria con le le informazioni relative ai due corsi diurni (macchine e coperta) ed anche un corso serale per la sezione nautica che consentirà a chi ha interrotto gli studi di completare il percorso formativo e di conseguire il diploma. https://www.polotecnologicoimperiese.edu.it/orientamento-polo/orientamento-in-ingresso/programma-open-day-ittl-a-doria/

Grande novità di quest’anno riguarda la candidatura dell’ Istituto ad una sperimentazione di un nuovo corso quadriennale per l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni in soli 4 anni anziché i canonici 5 previsti dal vigente ordinamento. Questo corso, se autorizzato dal Ministero (ancora in attesa degli esiti) , non sarà una mera compressione del primo ma vedrà approfondite alcune competenze specifiche delle discipline STEM (science – tecnology, enginering matematics)

Nell’ambito dei progetti a livello nazionale il Polo Tecnologico alla selezione riguardante il Festival Nazionale del Service Learning https://www.miur.gov.it/web/guest/-/festival-nazionale-del-service-learning-sl-venezia-mestre-24-e-26-novembre-2021 , ha visto la propria partecipazione con un Istituto di Chiavari in rappresentanza di tutto il Nord Ovest

Tale evento era diretto alla individuazione dei migliori progetti che prevedono un apprendimento con metodologie laboratoriali avanzate e un approccio educativo che combina gli obiettivi di apprendimento con il servizio alla comunità al fine di fornire un'esperienza di apprendimento pragmatica e progressiva nel rispetto delle esigenze della società

La direzione e i docenti referenti per l’Orientamento rimangono a disposizione per ogni necessità dei futuri studenti al numero 0183 295958 e al link: https://www.polotecnologicoimperiese.edu.it/orientamento-polo/orientamento-in-ingresso/

Sempre al numero sopra indicato si potrà prendere appuntamento per tutta la assistenza necessaria alla iscrizione, in eventuale difficoltà di utilizzo delle nuove piattaforme con accesso SPID