Ventimiglia: agli operatori del Centro Vaccinale di via Lamboglia una castagnola per ringraziarli

Il Circolo della Castagnola di Ventimiglia ha voluto esprimere riconoscenza agli operatori del Centro Vaccinale di via Lamboglia a Ventimiglia.

Stamattina il presidente del Circolo Mauro Merlenghi, a nome di tutta l’associazione, accompagnato dal sindaco Gaetano Scullino hanno distribuito il dolce tipico ventimigliese al personale del Centro.



“Un modo simbolico – spiega Mauro Merlenghi - per riconoscere il loro impegno e dire loro grazie. Un lavoro fondamentale affinché si possa uscire da questo nero periodo, un lavoro in cui tutti dobbiamo concorrere per uscire da questo tunnel e di ricominciare a vivere”.