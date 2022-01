Enpa di Sanremo: i cagnolini Ken e Barbie aspettano una nuova famiglia

AAA Cercasi amanti dei Breton per questa bellissima adozione di coppia. Ken e Barbie sono davvero meravigliosi, tranquilli, ubbidienti, molto affettuosi. Sono socievoli e vanno d'accordo con tutti, due cagnolini molto buoni, si fanno lavare e spazzolare senza dire nulla, bravissimi in passeggiata. Adatti a qualsiasi famiglia. Non sono cani impegnativi, anche se sono due sembrerà di averne uno, perché loro sono proprio due amorini speciali. Prendi un appuntamento al 3924404955 per venirli a conoscere al Rifugio Enpa di Sanremo in strada Carrozzabile San Pietro