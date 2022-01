Sanremo: una lettrice "Servizio tamponi Asl perfetto, 20 ore dalla segnalazione al tampone già fatto"

Una nostra lettrice, Stefania, ci ha scritto dopo aver letto tante lamentele per il caos tamponi:

“E’ infatti anche giusto dire anche quando le cose vanno bene e dare merito a questi lavoratori. Sabato sera a causa di alcuni sintomi ho fatto un tampone a casa e il risultato è stato positivo. Lunedì pomeriggio alle 16 (il lunedì riceve al pomeriggio) contatto il mio medico e lui fa segnalazione all'Asl per me, mio marito e mio figlio (abbiamo tutti gli stessi sintomi). Ieri mattina alle 8,20 mi ha contattata l'Asl, mi ha dato codici e io alle 10,30 sono già di nuovo a casa con tutti e 3 i tamponi fatti con codice per vedere referto on line il giorno 14. Quindi in meno di 20 ore ho fatto segnalazione ed effettuato tampone. Nel mio caso ha funzionato tutto alla perfezione. Grazie a tutti”.