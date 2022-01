Festival di Sanremo senza pubblico? Liguria Popolare "Un ingiustificato sopruso ai danni della città"

"Si tratterebbe di un vero e proprio ingiustificato sopruso a danno della Città di Sanremo non motivato da alcuna esigenza sanitaria, la cui valutazione peraltro compete agli Organi dello Stato, della regione e del Comune e non certo alla Rai".



E' la critica mossa da Liguria Popolare Sanremo di fronte alla possibilità che il prossimo Festival si possa svolgere senza pubblico. "Ciò sarebbe dannoso per l’intera economia cittadina perché alberghi e esercizi commerciali e locali pubblici perderebbero clientela e relativi proventi. - spiegano - Tale determinazione è contraria a ogni regola vigente posto che in zona gialla, così come anche in zona arancione, non è prevista alcuna restrizione o limitazione per la capienza di teatri e cinema, fatta salva la necessità di green pass rafforzato e dell’uso di mascherina FFP2".

"Peraltro se effettivamente tale fosse la premura e la preoccupazione della Rai per la salute pubblica ben potrebbe accondiscendere alla richiesta di molti operatori di far svolgere la manifestazione a marzo, allorché il picco pandemico dovrebbe essere passato, invece che insistere, per ragioni proprie di palinsesto e proventi pubblicitari, a tenere ferma la data dei primi 5 giorni di febbraio. Liguria Popolare confida che il Sindaco, nella riunione fissata per venerdì 14 con i vertici Rai, sappia tenere la barra del timone dritta nell’interesse della città" - concludono.