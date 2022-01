Cinque donne per il 72° Festival di Sanremo: sul palco dell’Ariston Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli

Cade un altro interrogativo sul cast del 72° Festival di Sanremo in programma dall’1 al 5 febbraio. Questa sera, durante il Tg1 (stessa formula adottata per l’annuncio dei big), Amadeus ha annunciato le cinque donne che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston, una diversa per ogni serata.

Sul palco dell’Ariston saliranno (in ordine di serata): Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Il conduttore e direttore artistico ha scelto quindi di confermare la formula delle co-conduttrici, ma per la prima volta non ci saranno ‘bis’ tra le cinque puntate del Festival. Ognuna avrà la propria serata.