A Sanremo per il Festival di Musica Barocca anche Enrico Saverio Pagano, inserito da Forbes Italia nella lista dei 100 under 30 leader italiani del futuro

La prima serata del Festival, sabato prossimo, porterà a Sanremo Enrico Saverio Pagano, inserito nel 2021 da Forbes Italia nella lista dei 100 under 30 leader italiani del futuro, unico rappresentante del mondo della musica classica.

Definito l’under 30 che sta facendo riscoprire ai giovani l'amore per la musica classica, Enrico Saverio Pagano, ha una storia affascinante: diplomato in violoncello, ha sentito di non riuscire a esprimersi al massimo attraverso lo strumento. Lo studio della composizione e dell'analisi musicale, invece, lo hanno appassionato a tal punto da farlo diventare, a 19 anni, direttore d’orchestra.

Deciso a dimostrare che in Italia - e nella musica classica - c'è spazio per tutte le generazioni ha fondato nel settembre del 2014 l’Orchestra da Camera Canova, che raduna alcuni dei migliori giovani professionisti italiani con un'età media di 25 anni e che ha all'attivo concerti in tutta Italia e all'estero. Anche quando si parla di pubblico non si arrende ai “luoghi comuni”, sicuro che anche i giovani potranno investire sempre più tempo per andare a un concerto di musica classica o all’opera.

Il 15 gennaio alle 17.30 nella suggestiva cornice della ex Chiesa di Santa Brigida, Enrico Saverio Pagano dirigerà il primo concerto del Festival di Musica Barocca; “Attorno a Paisiello”. Una serata dedicata alla scuola napoletana e a Giovanni Paisiello grande autore del Settecento italiano purtroppo quasi dimenticato, alla cui riscoperta il giovane direttore d'orchestra è impegnato da tempo, tanto da aver svolto un lungo lavoro di ricerca in diverse biblioteche italiane per trovare partiture inedite e aver realizzato un album dedicato alla sua musica.