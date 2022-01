Sanremo: tamponamento tra auto all'altezza di Villa Nobel, nessun ferito ma traffico bloccato

Traffico rallentato questa mattina in corso Cavallotti a Sanremo a causa di un tamponamento tra due auto. Per fortuna l'incidente si chiude senza feriti.



Una delle due auto è rimasta bloccata in mezzo alla strada in attesa dell'arrivo del carro attrezzi. L'incidente ha causato lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale per rilevare il sinistro e regolare il traffico.