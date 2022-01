Coronavirus: altri 2.000 contagiati in provincia di Imperia, tasso di positività regionale al 19,71%

Numeri elevatissimi anche oggi tra i nuovi positivi che, in tutta la regione sfiorano quota 10.000 e nella nostra provincia superano i 2.000. Unico dato confortante il tasso di positività che scende sotto al 20%.

Sono infatti 9.267 i nuovi contagi da Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 14.793 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 32.203 tamponi antigenici rapidi) uno ogni 5,07 pari al 19,71%.

Come detto nella nostra provincia sono stati 2.047 i nuovi contagiati, seconda solo a Genova con 4.573, mentre sono stati 1.400 a Savona e 1.194 a Spezia. Altro dato positivo la discesa dei ricoverati, sia su base regionale che provinciale. Da registrare purtroppo 9 morti nelle ultime 48 ore, dei quali due nella nostra provincia: due uomini di 73 e 86 anni.

Tamponi processati con test molecolare: 2.074.178 (+14.793)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.680.581 (+32.203)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 193.963 (+9.267)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 44.219 (+3.179)



Casi per provincia di residenza

Imperia 5.845 (+763)

Savona 7.481 (+945)

Genova 21.713 (1.663)

La Spezia 6.529 (-7)

Residenti fuori regione o estero 547 (+50)

Altro o in fase di verifica 2.104 (+194)

Totale 44.219 (+3.179)

Ospedalizzati: 729 (-11); 43 (-) in terapia intensiva**

Asl 1 - 129 (-8); 9 (-1)in terapia intensiva

Asl 2 - 121 (-1); 13 (-) in terapia intensiva

San Martino - 114 (-1); 6 (-) in terapia intensiva

Galliera - 141 (-1); 5 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 24 (-1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 106 (+8); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 4 26 (-3); nessuno in terapia intensiva

Asl5 Sarzana 68 (-4); 3 (-) in terapia intensiva

** 36 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 18.474 (+2.651)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 145.068 (+6.079)

Deceduti: 4.676 (+9)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 403 (+56)

Asl 2 - 2.070 (+93)

Asl 3 - 6.684 (+136)

Asl 4 - 1.127 (+39)

Asl 5 - 1.726 (+95)

Totale - 12.010 (+419)



Dati vaccinazioni 11/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.929.114

Somministrati: 2.939.014

Percentuale: *il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.